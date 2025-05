Un’invasione di "grilli" nella Pineta. La corsa ha coinvolto 120 bambini

Sono stati centoventi i bambini che, spingendo sui pedali, hanno partecipato alla seconda edizione di ‘Grilli in testa’. Una bella, colorata e allegra invasione per questa seconda edizione della corsa non competitiva – organizzata dall’omonima associazione, fondata da Samuel Giannetti e da Samanta Ciafro, con il supporto dell’assessorato allo sport – dedicata ai bambini, dai 6 ai 13 anni, che si sono inseguiti lungo viale Capponi a bordo dei "grilli", i tricicli simbolo della Pineta di Viareggio.

A lanciare la corsa sono stati Burlamacco e Ondina, e tra gli ospiti dell’evento anche Amerigo Battilani. Erede dell’inventore del "Grillo", Manlio Battilani, che per il suo mitico "Grillo", brevettato a Reggio Emilia nel 1953, prese spunto dal "Leprotto " delle "Officine Ferrari di Modena". In occasione della lunga domenica di festa in Pineta, si è svolta anche premiazione della prima edizione del torneo "Tifo con la testa", organizzato sempre dall’associazione ‘Grilli in testa’, per promuovere un nuovo modo di vivere il calcio giovanile basato su un sostegno positivo ed intelligente. Ad aggiudicarsi il premio per il tifo più costruttivo è stata la squadra del Cus Bicocca di Milano.