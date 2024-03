Operatore cimitero. Farmaciste da RG

SELEZIONE ADDETTO FUNERARIO PLURISERVIZI

La Pluriservizi di Camaiore ha indetto una selezione pubblica per titoli e prove d’esame per la frmazione di una graduatoria per l’assunzione di 1 lavoratore oepratore cimiteriale a tempo pieno e indeterminato-ivello D1 del ccnl federutility settore funerario. Il bando è affisso all’albo pretorio del Comune di Camaiore ed è scaricabile dal sito www.pluriservizicamaiorespa.it dove si trova la modulistica necessaria. Le domande dovranno essere presentate entro le 12 del 5 aprile, pena esclusione dal concorso

2 FARMACISTE NEL COMPLESSO SUPERMARKET RG

Il reparto parafarmacia all’interno del Supermarket RG di Forte dei Marmi cerca 2 farmaciste – una con orario di 25 ore settimanali e l’altra di 40 ore settimanali – con assunzione con contratto a tempo indeterminato. Per candidarsi inviare cv con fototessera a: [email protected]

OPEN DAY AREA COMMERCIALE

L’evento ha la finalità di reclutare candidature sui seguenti profili: Impiegato/a commerciale; addetto/a ufficio acquisti; operatore/trice commerciale estero

L’iniziativa è stata programmata per Giovedì 21/03 e si svolgerà nel seguente orario: 9 - 12:30 al Centro per l’impiego. I cittadini potranno presentarsi e proporre la propria candidatura presentando il proprio cv. Le candidature potranno essere segnalate alle aziende del territorio per le ricerche di personale del settore