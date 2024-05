Open Day per corsi serali. L’offerta formativa dell’Iis Galilei Artiglio

Si terrà nelle giornate di lunedì 27 maggio e di lunedì 3 giugno, dalle 18 alle 20, l’open day per i corsi serali dell’Istituto di Istruzione Superiore “Galilei-Artiglio“, nella sede Galilei per il corso Iti Elettrotecnica ed Elettronica e all’Artiglio per il corso Nautico Trasporti e Logistica, Conduzione del mezzo navale. Nelle due serate sarà presentata l’offerta formativa, con la visita nei laboratori, illustrata l’organizzazione dei corsi e delle future opportunità di lavoro. Così come le attività didattiche, con l’accoglienza e l’orientamento dal 16 settembre, lezioni da ottobre a maggio, con ripasso, recupero e consolidamento da metà maggio fino al termine delle attività didattiche, il 10 giugno.

I corsi sono rivolti ai giovani e adulti, uomini e donne, ai lavoratori, a chi è in cerca di lavoro e a chi vuole ampliare, completare o recuperare il proprio ciclo di studi.