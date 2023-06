Ombrelloni gratuiti Domande già aperte per famiglie in difficoltà

Ombrelloni gratuiti per soggetti e nuclei familiari in condizioni di fragilità: il Comune, attraverso l’assessorato alle politiche sociali, ha deciso di destinare 10 punti ombra messi a disposizione dallo stabilimento balneare Biancamano, a Tonfano, ai cittadini di Pietrasanta che si trovano in situazione di maggiore difficoltà. La richiesta, sul modulo dedicato, può essere presentata solo da coloro che dispongono di un’attestazione Isee (ordinario o corrente, se più favorevole) pari o inferiore a 13.000 euro e appartengono a una delle seguenti categorie: nuclei familiari in carico al servizio sociale dell’ente o con reddito di solo lavoro autonomo o dipendente (in possesso della certificazione Isee in corso di validità); famiglie nelle quali sia venuta a mancare nell’ultimo anno la copertura di almeno un reddito da lavoro dipendente e pensionati di qualunque età che necessitano di cure marine. Le domande dovranno essere presentate al Protocollo comunale, anche via mail ([email protected]) e l’ufficio servizi sociali esaminerà le istanze pervenute. L’ombrellone potrà essere utilizzato da un solo nucleo familiare e per un periodo non superiore a 15 giorni, al fine di consentire l’avvicendarsi delle famiglie nella fruizione di questa opportunità. I moduli per la richiesta sono disponibili presso i Servizi Sociali o l’ufficio Urp, in Piazza Matteotti oppure scaricabili dal sito del Comune.

E’ anche già aperto il bando promosso dal Comune, attraverso l’assessorato al sociale e all’associazionismo, per assegnare di 10 ombrelloni gratuiti dal 1° luglio al 15 settembre, presso il bagno Fabrizio Dalmazia di Marina di Pietrasanta, ad associazioni di volontariato o promozione sociale iscritte nel Registro Nazionale del Terzo Settore. Entro le 12,30 di lunedì 26 giugno, gli enti interessati dovranno far pervenire la loro richiesta all’ufficio protocollo, allegando un progetto con finalità di inclusione sociale, rivolto prevalentemente a cittadini residenti a Pietrasanta e una dichiarazione, firmata dal proprio presidente, con tutti i riferimenti identificativi dell’associazione stessa. Ad ogni assegnatario potranno essere concessi un massimo di due punti ombra; tuttavia, l’amministrazione comunale si riserva la facoltà di superare questo limite se le domande accolte non esauriranno il numero di ombrelloni disponibili. Maggiori informazioni allo 0584 795246 o all’indirizzo di posta elettronica [email protected]