Ombrellone sociale, via alle domande

Come annunciato l’amministrazione comunale rinnova l’iniziativa dell’ombrellone sociale per le famiglie più fragili del territorio, le associazioni e gli enti con finalità socio-assistenziale. Sono disponibili 8 punti ombra alle spiagge attrezzate comunali, che saranno assegnati per turni di due settimane – dal lunedì alla domenica – a partire dal 2 giugno. L’iniziativa è rivolta a nuclei familiari con un Isee non superiore a 15mila euro e ad associazioni ed enti iscritti all’albo comunale con finalità socio-assistenziali.

"Si tratta di un gesto concreto di attenzione verso chi vive situazioni di maggiore difficoltà economica e sociale – sottolinea Duilio Maggi, consigliere delegato alle politiche sociali (nella foto) – con il rinnovo di questa iniziativa portiamo avanti una politica di inclusione".

Le domande dovranno essere presentate entro venerdì 16 maggio alle 12:30, utilizzando il modello allegato all’avviso pubblico disponibile in Comune o scaricabile dal sito istituzionale. Le modalità di consegna delle domande sono: a mano al protocollo, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 12:30; via pec a: [email protected].

È possibile indicare uno o più periodi di preferenza, ma le richieste per periodi ulteriori al primo saranno accolte solo in assenza di altre domande da soddisfare. In caso di domande superiori al numero di punti ombra disponibili, verrà stilata una graduatoria secondo i seguenti criteri Isee per persone singole e famiglie; ordine di arrivo per associazioni ed enti. Per informazioni: Ufficio Servizi Sociali – Tel. 0584/280287 - 229