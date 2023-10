Omaggio a Calvino con xilografie e matrici

Domani sarà il centesimo compleanno di Italo Calvino. L’amicizia e la collaborazione con il Museo della stampa e stampa d’arte Andrea Schiavi di Lodi è stata l’occasione per festeggiarlo da Nina,( in foto Andrea Geloni ) con una mostra che sarà in vetrina fino a fine mese che rientra negli eventi Mondadori per il centenario. Sono xilografie d’autore che reinterpretano l’universo fantastico e immortale delle Città

invisibili e alcune prime edizioni delle opere di Calvino. In mostra le matrici originali con cui sono state stampate alcune opere. Gli artisti sono Ettore Antonini, Gregorio Baraldi, Alessia Bellodi, Paolo Cabrini, Giovanni Daprà, Edoardo Fontana, Vittorio Giacopini, Luigi Maiocchi, Daniele Milani, Lucio Passerini, Luciano Ragozzino. Progetto Luigi Lanfossi.