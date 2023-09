Oltre la disabilità, per l’autonomia. Il progetto In-Aut: fuori il bando

Per la Versilia l’Asl ha approvato il bando per la presentazione delle domande – con scadenza entro il 16 ottobre – di partecipazione al progetto “Indipendenza e Autonomia In-Aut”, che ha lo scopo di consentire alle persone con disabilità di condurre una vita in condizioni di autonomia, attivando s percorsi di studio, di formazione e di inserimento lavorativo, per le funzioni genitoriali e della vita domestica e di relazione. Possono presentare domanda le persone con disabilità residenti nei comuni nei sette comuni della Versilia, che siano capaci di esprimere, direttamente o attraverso un amministratore di sostegno, la propria volontà. Sono richieste inoltre l’età superiore ai 18 anni, una condizione di disabilità non determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità e la certificazione di gravità ai sensi della legge 10492 o il riconoscimento di un’invalidità rilasciata da una commissione medico legale non inferiore al 100%. Per informazioni è possibile contattare il numero di telefono 0584 6059366.