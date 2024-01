Oltre 250 famiglie senz’acqua. Colpa di un guasto alla tubatura

Circa 250 famiglie del Marco Polo, zona cavalcavia Barsacchi sono rimasti ieri mattina a lungo senz’acqua. Come hanno spiegato i vertici di Gaia si è verificata martedì sera una perdita sulla tubazione principale in prossimità del cavalcavia Paolo Barsacchi. I tecnici hanno operato fino a notte fonda. L’intervento non è stato completato perchè richiede una sostituzione di un tratto di condotta e sarà riprogrammato appena possibile. Nel corso della notte fra martedì e mercoledì gli operai hanno messo in sicurezza il cantiere mantenendo la corsia chiusa lato monte dell’Aurelia da via Mameli fino a via Bertini. Hanno poi riaperto l’acqua comunicando ai residenti che poteva esserci bassa pressione o torbidità. Sta di fatto che per gran parte della mattinata l’acqua è venuta a mancare in diverse case e questo ha suscitato la rabbia dei residenti.