Oltre 100 banchi a “Marina in fiore“

Sarà una “Marina in fiore“ da record quella che da venerdì a domenica ospiterà oltre 100 banchi nel centro di Tonfano. La festa di primavera, organizzata dal Consorzio di promozione turistica della Versilia in collaborazione con il Comune e le categorie economiche, partirà venerdì alle 12 e per tre giorni accoglierà i visitatori dalle 9 alle 22. Il percorso allestito quest’anno prevede in piazza XXIV Maggio fiori, arte topiaria, bonsai, bulbi, piante grasse e in vaso, in piazza Amadei (davanti all’ingresso del pontile) articoli e arredi da giardino, in via Carducci e via Versilia ancora piante, fiori freschi e secchi, prodotti della terra e piccolo artigianato, in via Da Vinci (tra il lungomare e via Versilia) l’area street-food a cura di Marina Eventi, sabato in via Donizetti (nel tratto più vicino a piazza XXIV Maggio) stand di associazioni e volontariato locale e sempre in via Versilia, ma solo domenica, esposizione d’auto d’epoca nel tratto tra via Da Vinci e via Cortona. "Aver spostato nel weekend l’inizio della fiera anzoché ancorarsi alla data tradizionale del 1° maggio – dice il vice sindaco e assessore a eventi e manifestazioni Francesca Bresciani – è stata una scelta vincente perché ha aiutato gli organizzatori a promuovere e ‘vendere’ l’evento raccogliendo un ottimo numero di adesioni".

In occasione di “Marina in fiore“ il ritiro della differenziata effettuato da Ersu a Fiumetto, Tonfano e Focette sarà anticipato alle 4, anziché alle 7, sia venerdì che sabato, e per le attività commerciali solo domenica. Il gestore invita le utenze ad esporre i rifiuti la sera precedente.