Da Enzo Miccio a Chiara Squaglia: chi c’era alle Olimpiadi del Cuore, il finale al Twiga

Forte dei Marmi, 1 luglio 2024 – Quasi un’ora di grandissima musica, con la splendida voce accompagnata dalle note al pianoforte del maestro Giuseppe Barbera. Arisa ha emozionato nell’appuntamento conclusivo dell’ottava edizione delle Olimpiadi del Cuore – Mattone del cuore 2024.

Le oltre 250 persone che partecipavano al Gran galà di chiusura nel prestigioso Twiga beach Club si sono alzate in piedi ad applaudire per una meritata standing ovation. Musica di gran classe e un viaggio a tutto tondo nel repertorio di una regina del pop italiano che ha aderito con grande entusiasmo all’evento benefico che ogni anno Paolo Brosio organizza con la sua onlus Olimpiadi del cuore.

Un momento della festa al Twiga. Le Olimpiadi del Cuore di Paolo Brosio sono arrivate all'ottava edizione

Quest’anno i proventi vengono destinate alle popolazioni alluvionate toscane di Campi Bisenzio, Montemurlo e Quarrata e per il completamento della costruzione del “Peace Hospital” il centro di primo soccorso che manca nei luoghi delle apparizioni mariane della Bosnia Erzegovina, nei pressi di Medjugorje.

“Le finalità dell’operato di Paolo sono davvero nobili – ha detto Arisa – e sono qui stasera con grande piacere per aiutare chi ha bisogno. Le Olimpiadi del cuore vanno sostenute”. Al termine dell’ultimo pezzo, “La notte” (uno dei suoi cavalli di battaglia), Arisa scesa dal palco ha ricevuto i complimenti di Valeria Marini madrina della serata e del ministro Daniela Santanché, padrona di casa al Twiga insieme a Flavio Briatore.

La serata presentata da Paolo Brosio - che si è avvalso come assistenti sul palco di Matilde Brandi, Cecilia Capriotti, Miriana Trevisan, Chiara Squaglia, Alice De Bortoli, Elisa Liistro e Lisa Cardelli - si è aperta con la premiazione dei donatori. Poi sul palco è salito il tenore Fabio Armiliato vincitore del Premio internazionale Giacomo Puccini nel 2014 che era uno dei testimonial dell’edizione di quest’anno realizzata in concomitanza con i cento anni della morte del Maestro.

Jo Squillo e le sue ballerine hanno fatto compiere un piacevolissimo salto nella musica anni Ottanta. Sul palco anche la band di Pago ha dato ritmo alla serata con un repertorio internazionale.

Colonna sonora che si è ripetuta dopo la performance di Arisa quando anche Pago, già vincitore di ‘Tale e quale show’, è salito sul palco a cantare e animare. Verso la chiusura della serata c’è stato spazio per la premiazione dei vincitori dei tornei di tennis e padel, un aspetto sportivo della manifestazione che è andato in scena al Tennis Club Italia di Forte dei Marmi.

Nel torneo di tennis vittoria della giovanissima coppia composta da Adriano Madrigali (nipote di Adriano Panatta) e Paolo Biscione che ha battuto in finale Matteo Goich e Francesco Bandini.

Nel padel il giocatore di serie A del Monza Giulio Donati abbinato con l’ex nazionale di tennis Patrizio Parrini ha battuto in finale gli ex calciatori Nicholas Spolli e Nicola Legrottaglie già coppia centrale difensiva del Catania in serie A. Poi il gran finale con il taglio della torta offerta dalla pasticceria Aldo di Forte dei Marmi, e tanta musica (dai successi immortali di Lucio Battisti alla dance) con tutti che hanno cantato e ballato.

Pago ha coinvolto sul palco anche Mietta e Marco Carta che avevano cantato già nella seconda serata della manifestazione allo stabilimento balneare Assunta ed è stato piacevole ascoltare di nuovo delle bellissime voci della musica italiana.