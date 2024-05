Oggi il Forte dei Marmi per la storia. Al ‘XIX Settembre’ la Folgor Marlia

Continua il sogno promozione del Forte dei Marmi che oggi si gioca la finale playoff alle 16 al Comunale di Pietrasanta contro la Folgor Marlia. Precedenti a favore dei ragazzi di Cagnoni che in campionato hanno avuto la meglio grazie al gol del solito Alessio Maggi, ma i lucchesi sono avversari sempre ostico e da prendere con le molle ed anche oggi ci si aspetta una gara sul filo dell’ equilibrio dove determinanti risulteranno gli episodi.

Il Forte dei Marmi 2015 dalla sua ha anche il vantaggio di avere due risultati su tre a sua disposizione. Con un pareggio, infatti, la formazione versiliese accederebbe al triangolare successivo. Oltre alle assenze di lungo corso di Vaira e Cargioli si registra pure il forfait dello juniores Luchini, sfida nella sfida quella tra gli attacchi, la coppia Maggi-Lossi se la vedrà con quella composta da Ragghianti e Pistoresi.

Resta sereno alla vigilia di un match così importante il tecnico del Forte 2015 Luca Cagnoni: "Ci crediamo, c’è entusiasmo e voglia di fare bene, per noi è un grande traguardo questa finale e ovviamente non ci vogliamo accontentare. Abbiamo curato ogni aspetto poi sarà come sempre il campo a dire l’ultima parola, la affrontiamo con fiducia sapendo che ci aspetta un avversario ostico che in stagione ci ha fatto soffrire negli scontri diretti ma lo spirito è quello giusto, ho grande fiducia nei miei uomini e mi aspetto una grande risposta in campo".

Cab