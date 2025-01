Nutrie nel Fiumetto. Primi avvistamenti

Mentre a Viareggio si cercano le cause della morìa di nutrie avvenuta nel fosso Guidario, il roditore prosegue la sua espansione facendosi vedere per la prima volta vicino alla Versiliana. Nei giorni scorsi un esemplare di questi piccoli castori – importati a suo tempo dal Sud America per la pregiata pelliccia – è stato infatti avvistato nel fosso Fiumetto (nella foto) tra la sorpresa degli abitanti che hanno subito immortalato la scena con foto e video. Già presenti nel Lago di Porta e lungo la Gora degli opifici, le nutrie vanno quindi ad arricchire la fauna del Fiumetto. Mesi fa un esemplare aveva interrotto il traffico nel

sottopasso Avis, a Pietrasanta.