Nutini e Black Country. Altri nomi al Festival

Il Festival La Prima Estate annuncia altri nomi nel cartellone dell’anno prossimo: il cantautore scozzese Paolo Nutini sarà il protagonista del sabato del secondo week end, 22 giugno. Prima di lui si esibiranno altre 2 band tra "Black country, new road". Tutti artisti del panorama indie e di sicuro richiamo per i giovanissimi.

"Dopo l’elettro-dance di Peggy Gou – recita l’annuncio di D’Alessandro e Galli – La Prima Estate ospita sul palco un artista straordinario del calibro di Paolo Nutini, quarto headliner del festival. Dopo l’uscita dell’ultimo album Last Night In The Bittersweet, Nutini porta sul palco la sua incredibile voce insieme a delle performance intime e al contempo potentissime come è solito fare. L’artista scozzese sarà preceduto sul palco dai Black country, new road, la band di Cambridge che in pochi anni ha conquistato il pubblico con il suo rock sperimentale e alternativo, insieme ad un sound con inflessioni post-punk e post-rock ed un mix geniale di creatività e tecnica. La band sarà in Italia per un’unica data, quella a Lido di Camaiore, che li vedrà sul palco con la nuova formazione di sei elementi e con un nuovo live album Live At Bush Hall, pubblicato lo scorso febbraio".

Tra gli artisti già annunciati per i due weekend di giugno nel Parco di BussolaDomani ci sono Jane’s addiction, Dinosaur Jr., Sleaford Mods, Peggy Gou, Fontaines D.C., Kasabian, Shame e Wu-Lu.