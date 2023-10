Nuovo polo a Tonfano. Lega e Pd ai ferri corti

Gli escavatori domani entreranno in azione per demolire le ex elementari “Bibolotti“, primo step che porterà al polo scolastico di Tonfano. Ma sulla tempistica del cantiere, che terminerà a marzo 2026, è ancora bagarre. "Siamo in linea con i tempi del Pnrr – ricorda il capogruppo della Lega Antonio Tognini – e a chi, come la segretaria Pd, ci accusa di ritardi dico che aver condiviso il progetto con la comunità in realtà è un arricchimento. Lavori in estate? A parte che molte ditte erano in ferie, saremmo stati giustamente criticati per una demolizione fatta nel cuore della Marina in quel periodo". Il consigliere Pd Nicola Conti è di un altro parere: "Il cantiere sarebbe durato solo tre settimane e comunque scopriamo ora che si preferisce la tranquillità dei turisti alla sicurezza e regolarità delle lezioni. E ai genitori non erano state date soluzioni alternative: ma quale condivisione".