Nuovo piano del commercio. Via libera in consiglio. Posti extra nelle frazioni

Il consiglio comunale di Camaiore ha approvato, con 14 voti favorevoli e 6 contrari, il nuovo "Piano del commercio sulle aree pubbliche". Il testo, proposto dall’amministrazione, conferma di fatto la disposizione e l’organizzazione logistica generale dei mercati rionali e promozionali del territorio, con le proprie cadenze settimanali o mensili. In più, però, nel testo approvato dal consiglio comunale sono presenti alcune novità che renderanno maggiormente ampia l’offerta del commercio itinerante.

La prima novità è rappresentata dalla previsione, ogni quarta domenica del mese, di un nuovo "Mercato dell’antiquariato e dell’artigianato" lungo la passeggiata di Lido di Camaiore. "Un’importante iniziativa per la fruizione del litorale lidese – si legge in una nota dell’amministrazione – per la quale verrà indetta a breve una manifestazione d’interesse atta ad individuare gli ambulanti che vorranno prenderne parte".

Oltre a ciò, l’amministrazione ha voluto dare importanza anche alle realtà più lontane dai centri di Camaiore, Lido e Capezzano. Nel nuovo Piano, sono previsti infatti diversi posti fuori mercato nelle frazioni collinari, con la volontà di aumentare l’offerta commerciale dei centri abitati e ravvivarne la quotidianità, portando, tramite alcuni banchi, servizi di cui spesso i paesi di colina sono sprovvisti.

Infine, il nuovo Piano include la previsione, fortemente voluta dal Comune, di spazi dei mercati rionali da dare in concessione esclusivamente agli under 35, per sostenere e tutelare i giovani che vorranno intraprendere questo percorso professionale. L’attuazione di tale norma è prevista nel giro di due anni.

"Approviamo un documento importantissimo, che non veniva aggiornato da ben 25 anni – commenta l’assessore al commercio Andrea Favilla –; un lavoro veramente complesso e articolato, per cui ringrazio tutti gli uffici e i tecnici coinvolti. Il Piano presenta alcuni punti fondamentali, che concretizzano, sul tema commerciale, la nostra volontà politiche: favorire l’imprenditoria giovanile e la vitalità e i servizi tanto delle frazioni collinari quanto del litorale. E poi, confermiamo la decisione, presa all’inizio del mandato, di riportare e mantenere il più possibile il mercato di Camaiore nel centro storico: quando ciò non sarà possibile, per eventi o manifestazioni, i banchi saranno spostati nel nuovo parcheggio di via Fondi, il cui cantiere è attualmente in corso, liberando così il viale Oberdan, con una risposta cruciale anche sul tema della viabilità cittadina".

RedViar