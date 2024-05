Nuovo centro medico. Sede in corso Garibaldi

VIAREGGIO

Aprirà in estate, in uno degli edifici prestigiosi del centro storico che prima ospitava la filiale della Monte dei Paschi, l’Istituto diagnostico italiano, “Idi“, progettato e pensato dall’imprenditore Paolo Campinoti, per offrire alla città un servizio di eccellenza legato alla sanità, con un occhio al sociale.

"Questo progetto vorrà essere un’eccellenza accessibile a tutti - racconta Campinoti - Faremo di questo il nostro cavallo di battaglia, perché la sanità della Regione ne ha bisogno. Pur essendo privati, faremo in modo di renderlo come un servizio pubblico, con particolare attenzione alle categorie sociali più deboli, in termini di priorità e in termini economici. Perché crediamo che la sanità sia un settore e un servizio per tutti, senza distinzioni".

Il centro medico sarà una compagine di esperti e specializzazioni, con una parte diagnostica con punti prelievi e ambulatori, una dedicata alla medicina dello sport, del lavoro, di fisioterapia, di medicina estetica e anche di microchirurgia. "Con una particolare attenzione alla prevenzione - continua Campinoti - e su tutto ciò che è donna. Dalle tac e le risonanze, alla mammografia e alla Moc, per cercare di eliminare possibili problemi già in partenza. E a questo scopo abbiamo già gli accordi con i medici, che in questo momento sono circa una cinquantina e con partner di livello assoluto, non solo in Toscana ma in tutta Italia. L’Idi è il primo centro che apriremo, ma il progetto è più grande. Viareggio sarà il capostipite di una serie di centri che potremmo aprire in Toscana, e questo sia per il prestigio del palazzo sia per l’ubicazione e la zona, che penso possa dare lustro alla città".

G.P.