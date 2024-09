Nuovi servizi per 800 alunni. Palestra Greco finita a ottobre

Sono quasi 800 gli studenti seravezzini pronti al suono della campanella. La mensa per la primaria comincerà il 23 settembre mentre per quella dell’infanzia il lunedì successivo. Il pulmino sarà attivo per tutti dal primo giorno, tranne che per le prime classi delle medie che il primo giorno faranno un ingresso con orario differenziato. Tutto pronto anche dal punto di vista dei plessi sottoposti, nella pausa estiva, a diversi interventi di manutenzione: quello alla palestra Piero Greco della scuola media Pea di Marzocchino, dove sono stati realizzati i nuovi bagni e docce, con servizi anche per disabili, negli spogliatoti riservati agli alunni della scuola e agli arbitri, considerando che la palestra è utilizzata anche per attività agonistiche. La palestra, inoltre, è stata sottoposta a una completa ritinteggiatura degli interni mentre si sta procedendo alle opere di ampliamento che dovrebbero essere completate per fine ottobre. "Il settore scuola sta attraversando un momento importante – dice l’assessore Valentina Mozzoni – in quanto, oltre a garantire scuole sicure ed efficienti, vediamo dinanzi a noi un concreto sviluppo dell’offerta, come l’asilo nido in corso di realizzazione a Marzocchino e l’istituto superiore Marconi. La creazione del nuovo laboratorio, in corso da parte della Provincia, costituirà un ulteriore valore aggiunto per questa scuola".