Nuovi parcheggi in collina. Stanziato mezzo milione per Gombitelli e Pedona

Due nuovi parcheggi sorgeranno sul territorio, per un investimento da parte del Comune che si avvicina ai 500mila euro. Ad essere interessate dagli interventi saranno, ancora una volta, le frazioni collinari. Le aree di sosta ipotizzate dall’ente di piazza San Bernardino, infatti, saranno localizzate nell’abitato di Gombitelli, a Pedona e in località Stignano.

Nei giorni scorsi, la giunta ha approvato l’atto d’indirizzo alla progettazione del parcheggio in via Gombitelli, nell’area antistante al bar Cerù, "per garantire e migliorare transitabilità e viabilità lungo la rete pubblica – si legge nell’atto approvato dal Comune –; viste le dimensioni della sede stradale di via Gombitelli, la pendenza longitudinale dell’area individuata, si è previsto di realizzare un nuovo parcheggio verso monte della strada stessa, realizzando anche un’opera di contenimento del terreno lungo la viabilità con unica rampa di accesso e uscita tale da permettere la realizzazione di tale opera, per un maggior numero di veicoli da offrire alla cittadinanza".

L’intervento prevede inoltre la riprofilatura del terreno per un piccolo allargamento stradale lungo la viabilità adiacente al parcheggio; la sede stradale attuale infatti è tale per cui in alcuni punti non consente lo scambio tra due auto che percorrono la strada in senso opposto. I lavori da eseguire si articoleranno in vari step successivi: taglio della vegetazione nell’area di intervento, rimozione del muro in pietrame e scavo di sbancamento e terrazzamento, realizzazione delle opere di contenimento dei terreni in cemento armato al limite dell’area di parcheggio e sulla viabilità adiacente e infine opere di finitura. Sempre nell’ottico del miglioramento della sicurezza stradale, si prevederà di realizzare un piccolo allargamento della sede stradale lungo i lati del parcheggio in modo da agevolare la percorrabilità della strada. L’investimento complessivo da parte del Comune è stimato in 300mila euro.

Un intervento analogo è stato messo a punto per Pedona, in località Bastianella, e in località Stignano, dove il Comune intende realizzare nuovi stalli con l’obiettivo di migliorare la viabilità. In questo caso, l’investimento complessivo per le casse pubbliche è di 180mila euro.

RedViar