Nuovi bagni pubblici hi-tech. Il servizio costerà 50 centesimi: "Un investimento richiesto"

Saranno attivati a giorni i nuovi servizi igienici a pagamento. E nella seduta di consiglio comunale convocata per stasera alle 21 a Villa Bertelli verrà approvata l’istituzione della tariffa che sarà richiesta per l’uso dei moderni bagni pubblici. Dopo gli interventi di allaccio effettuati durante l’estate (che avevano sollevato qualche malumore da parte di attività vicine per gli scavi necessari realizzati in piena stagione turistica), a breve il paese avrà infatti i wc autopulenti che saranno collocati in via Matteotti (vicino alla fermata dell’autobus) e nei pressi del parco giochi di Vittoria Apuana.

"Strutture del resto richieste a più riprese da cittadini e turisti e per questo oggetto di un investimento anche importante" ci tiene a precisare l’amministrazione comunale. I bagni avranno porte automatiche e un sistema di auto pulizia di ultima generazione con un getto d’acqua che interesserà il pavimento dopo ogni uso, così da garantire una costante igiene del locale prima dell’utente successivo.

Non saranno però gratuiti: l’utilizzo avrà un costo di 50 centesimi che si potrà pagare tramite carta di credito, cellulare, Pago Pa prima di entrare. "Un modo non solo per sostenere la manutenzione dei bagni ma anche per arginare il rischio di atti vandalici a tutela del servizio che sarà adeguatamente sorvegliato".

Resteranno gratuiti invece i bagni in piazza Marconi lato viale Morin.

Fra.Na.