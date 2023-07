Nuova vita all’ex Casa del Fascio Si trasforma nel palco della bellezza

Dopo aver ripulito e bonficato l’area e dopo aver trasformato la vecchia bruttura in un prato verde dcorato con un paio di statue, l’amministrazione comunale punta adesso a sfruttare il giardino vista mare. Ospitando alcune manifestazioni in quello che è stato ribattezzato il ‘Palco della Bellezza in piazza Mazzini’. Tutte le sere uno spettacolo alle 21.15, a partire da venerdì e fino al 5 agosto.

Location prestigiosa sotto le stelle e in riva al mare: 199 posti a sedere e come quinta unica lo spazio ritrovato dell’ex casa del fascio, adesso giardino degli artisti. Protagonisti saranno la letteratura con le serate del Premio Viareggio Rèpaci, la grande musica con le performance del Luogo del Pensiero, festival dedicato a Gaber, e la prevenzione. L’ingresso alla platea è libero fino ad esaurimento posti. "Appuntamenti importanti e ospiti d’eccezione – commenta l’assessore alla Cultura Sandra Mei -: in un luogo simbolo di Viareggio che vede aggiungersi bellezza alla bellezza che già ospita".

Si parte venerdì con Andre Scanzi “E pensare che c’era Giorgio Gaber”. Sabato 29 luglio, Aspettando il Premio Viareggio Rèpaci, con la presentazione dei libri finalisti e la consegna dei Premi Speciali Città di Viareggio, Tobino e Gaber. Sul palco Stefano Massini, Rossana Casale e Giampaolo Simi. Presenta la serata Daniele Maffei, con la partecipazione straordinaria di Paolo Mieli. Domenica 30 luglio, serata finale del Premio Viareggio Rèpaci, che vedrà la consegna dei premi alla saggistica e alla poesia e svelato il nome del vincitore della sezione narrativa. Con la partecipazione di Paolo Mieli. Presenta Monia Venturini.

Mercoledì 2 agosto sarà musica con l’Omaggio a Enrico Caruso, a 150 anni dalla nascita in collaborazione con il Comitato Nazionale per le Celebrazioni Caruso e la Fondazione Festival Pucciniano e Puccini Festival Academy. Venerdì 4 agosto Prevenzione 2.0 - La coniugazione degli stili di vita con il rispetto dell’ambiente. Relatori Moreno Pagnini presidente iCARE, Angelo Pizzi medico dello sport Università di Pisa e Duilio Francesconi chirurgo-oncologo. Presenta Claudio Sottili presidente LILT provinciale. Ultima serata, sabato 5 agosto con “Le strade di notte”, Teatro-Canzone itinerante ideato e diretto da Gian Piero Alloisio.