"Nuova piscina comunale nei campi agricoli Bicchio: progetto definitivo in fase di redazione per una struttura da 10 milioni di euro"

Il progetto della nuova piscina comunale nei campi agricoli Bicchio prende forma. Sulla base del progetto di fattibilità tecnico approvato lo scorso 28 marzo, infatti, è attualmente in fase di redazione il progetto definitivo della nuova struttura. Un progetto che sfiora i 10milioni di euro, finanziato per 2milioni e 100mila euro con i fondi rigenerazione del Pnrr, e per la restante parte con fondi del Comune attraverso un mutuo con l’Istituto Credito sportivo. Adesso è stato affidato alla società Crealink srl di Pisa, il servizio relativo all’assistenza al RUP, responsabile unico del procedimento, per le fasi di redazione del progetto finale ed esecutivo per un importo di 21.511,29 corrispondente al ribasso dello 0,17956% sul solo importo relativo a spese e oneri accessori, oltre ai contributi previdenziali e aliquota, per un complessivo 27.293,52 euro.