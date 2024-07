Nuova piazza Matteotti. La progettano gli studenti

È una “nuova“ piazza Matteotti, quella che sarà disegnata dagli studenti del quarto anno di Architettura dell’Università di Firenze, secondo la “convenzione di ricerca“, a tutiki gratuito e della durata di tre anni, che il Comune di Pietrasanta ha deciso di sperimentare, insieme all’Ateneo, per riqualificare l’area del Municpio, proprio chiedendo ai futuri architetti e ai loro docenti di partecipare all’operazione con le loro idee, sensibilità e conoscenze. "La nostra città - spiega il sindaco e assessore alla cultura di Pietrasanta, Alberto Stefano Giovannetti - ha nel proprio tessutto architetture, palazzi ed edifici storici da tutelare e mettere nel maggior risalto possibile, anche attraverso un ripensamento degli spazi e della loro funzionalità. L’Università di Firenze ha fra i suoi obiettivi anche quello di organizzare attività di cooperazione sul patrimonio architettonico e paesaggistico delle città e ci è sembrato, quindi, il partner ideale per intraprendere questo percorso". Gli studenti e le studentesse universitarie potranno presentare proposte che riorganizzino l’assetto urbanistico e architettonico di piazza Matteotti, comprendendo uno studio sul posizionamento di una nuova installazione monumentale dedicata a Papa Leone X e realizzata dallo scultore Gabriele Vicari. Tra queste ipotesi progettuali ne sarà scelta una che il Comune presenterà, nelle sedi di riferimento, per concorrere ai bandi di finanziamento disponibili. "È una convenzione innovativa – conclude il sindaco – ma, per noi, si pone nel solco di un’abitudine consolidata, quella della partecipazione concreta del mondo scolastico alla vita della città, da tempo realizzata grazie alla collaborazione con l’istituto superiore Don Lazzeri-Stagi".