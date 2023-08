Nozze civili: Pietrasanta, nuove location per le cerimonie

Location accattivanti e possibilmente ricche di storia o di appeal artistico. Il Comune è di nuovo alla ricerca di luoghi particolari in cui poter celebrare le nozze con rito civile. Motivo per il quale è stato emesso un nuovo bando con l’obiettivo di aumentarne il numero con ulteriori location, ferma restando la sede del vecchio municipio di piazza Matteotti. Il requisito fondamentale è che i proprietari siano disponibili a dare in comodato gratuito al Comune, per una durata di cinque anni, "luoghi di pregio storico, culturale, ambientale nonché luoghi di particolare bellezza attrattiva ai fini turistici quali agriturismi, spiagge demaniali, strutture ricettive, o siti di pregio storico-ambientale". Allo stato attuale a Pietrasanta è possibile unirsi in matrimonio sul pontile di Tonfano (nella foto una cerimonia), Villa della Versiliana, chiostro di Sant’Agostino, Parco della Lumaca, ex convento dei Frati e al centro “Gliori” di Capezzano Monte. Info sul sito internet del Comune.