Novecento, il pianista sull’oceano. Lo spettacolo di Stefano Messina

MARINA DI PIETRASANTA

Faceva su e giù per l’oceano suonando il suo pianoforte senza mai mettere piede a terra, Danny Boodmann T.D. Lemon Novecento, nato su una nave, il Virginian, che come tante altre attraversava l’Atlantico carica di gente da portare in America. Decifrava le persone e metteva in musica tutti gli umori del mondo, in un viaggio che non aveva confini, con una musica che nessuno aveva mai sentito prima, e con sé solo il suo pianoforte e i suoi 88 tasti, con cui poteva trovare l’infinito, oltre quel mondo, troppo grande, che aveva davanti, a quella barca che non lascerà mai, nemmeno quando la nave malandata verrà portata al largo e fatta esplodere. È quel Novecento, scritto da Alessandro Baricco nel 1994, che salirà sul palco stasera alle 22 nel Giardino Barsanti del Chiostro di Sant’Agostino per la “Versiliana contemporary Theatre“, sezione dedicata al contemporaneo del 45° Festival La Versiliana promosso e organizzato dalla Fondazione con la consulenza

artistica di Massimo Martini.

Ad interpretare il personaggio protagonista dello spettacolo, e a firmarne la regia insieme a Chiara Bonome e con le musiche di Pino Cangialosi, le scene di Alessandro Chiti e i costumi di Isabella Rizza, sarà Stefano Messina, che diplomato all’Accademia Nazionale D’Arte Drammatica “Silvio D’Amico”, ha lavorato come attore con Luca Ronconi, Giancarlo Cobelli, Roberto Guicciardini, Andrea Camilleri e socio della Compagnia Attori & Tecnici dal 1989 e ha preso parte a tutti gli spettacoli prodotti per la regia di Corsini, tra cui “Rumori fuori scena”, e ha diretto e interpretato, come regista, tra gli altri “Camere da letto” di A. Ayckbourne, “L’arte della commedia” di E. De Filippo, “Trappola per topi” e “Miss Marple-Giochi di prestigio” di A. Christie.

“Novecento“, così come il monologo scritto da Baricco trent’anni fa, sarà uno straordinario racconto, un teatro di narrazione che incanta perché sa cogliere l’anima del mondo e come dice Messina stesso "mi sembra una bella storia che valga la pena di essere raccontata. E mi piace pensare che ci sia qualcuno che abbia voglia di ascoltarla".

I biglietti sono in vendita su Ticketone, alla biglietteria del Festival La Versiliana a Marina di Pietrasanta, aperta tutti i giorni dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle 22 e saranno in vendita anche nel Chiostro di Sant’Agostino stasera stessa prima dello spettacolo, che inizierà alle 22, a partire dalle ore 20.30.