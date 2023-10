Notte di S.Silvestro a cinque stelle. Il Principe apre le porte alla città

Fare colazione, incontrarsi per un pomeriggio in compagnia o sperimentare la panoramica piscina sul rooftop. A fronte di una richiesta incredibile per organizzare anche compleanni, cene business o esperienze da regalare, il Grand Hotel Principe di Piemonte, per la prima volta si apre alla città per diventare un punto di aggregazione o relax sul modello del life style che accompagna il modo di ‘vivere’ gli alberghi nelle metropoli.

Tante le novità. Si comincia il 12 ottobre con l’afternoon tea: dal giovedì alla domenica dalle 16 alle 18 si potrà approfittare di un pomeriggio culturale ed elegante scegliendo di gustare tè, champagne o il mitico cognac Louis XIII godendo dell’improvvisazione artistica degli studenti del liceo musicale ‘Boccherini’ di Lucca. Perfino il breakfast sarà aperto agli esterni che potranno così cominciare la giornata con la colazione continentale recentemente etichettata da magazine di settore come ‘la più spettacolare d’Italia’ per la ricchezza della proposta, lo scenografico allestimento a buffet nel gran salone degli arazzi e l’originale spazio con la ‘bottega’ di frutta e verdura per frullati e centrifughe freschissimi. Ma non è ancora tutto, visto che il Grand Hotel Principe di Piemonte offrirà soluzioni diversificate. Dal 15 ottobre al 24 dicembre _ dalle 12,30 alle 16 _ si potrà consumare il pranzo della domenica al ristorante stellato Il Piccolo Principe dove verrà ricreata un’atmosfera raffinata ma familiare e accogliente in un ambiente ‘a due stelle’: una sala apposita verrà dedicata alle kid’s activity con un programma di giochi e intrattenimenti. Il business lunch dal lunedì al venerdì, permetterà una pausa più veloce dedicata tanto agli uomini e donne di affari che alle amiche che vogliono regalarsi un pranzo invernale sulla terrazza del Maitò Viareggio (da novembre sarà al piano terra) con una proposta veloce di due piatti più la pasticceria.

"La struttura vuole sempre più integrarsi nel tessuto cittadino dato che ne è tra i simboli per eccellenza – sottolinea il direttore del Grand hotel Max Venturelli – e per questo sono state elaborate soluzioni diversificate adatte a tutti. Il cocktail bar è aperto tutti i giorni per l’aperitivo e rendiamo disponibile la piscina sul rooftop per un percorso termale in spa che può terminare con un light lunch. La vera sorpresa sarà quella del Pranzo di Natale targato Il Piccolo Principe e il Capodanno targato Grand hotel Principe di Piemonte con un San Silvestro che verrà dislocato in tutte le sale del piano terra in una situazione dinamica e con orchestra".