Defibrillatore. Presto un altro al Mediceo

Annunciato un nuovo corso di formazione sull’uso del dae aperto alla cittadinanza, in programma mercoledì alle 21 alla sala parrocchiale di Ripa. Proprio dopo il lieto fine della storia, con il giovane dipendente Coop di Querceta prontamente ricoverato all’Opa ma adesso in buone condizioni, proprio graziue lala presenza di un defibrillatore. "Nei giorni scorsi ho fatto visita al giovane colpito da arresto cardiocircolatorio – spiega Stefano Pellegrini, assessore al sociale e alla salute – e l’ho trovato decisamente bene. Assieme a me il direttore della Coop Querceta Fabio Tintori che gli ha salvato la vita con la dipendente del supermercato Sabina Palagi e con la collaborazione di Silvia Giuntoli. Il dottor Michele Murzi, cardiologo dell’Opa, ha fatto i complimenti per la tempestività di intervento e la correttezza delle manovre che sono state determinanti per salvare la vita a questa persona" Un fatto che incoraggia a proseguire sulla strada intrapresa con il progetto “Battiti di cuore. Seravezza Comune cardioprotetto: a breve sarà installato un defibrillatore anche a Palazzo Mediceo donato dall’associazione Francesco Ticci con un contributo della Coop. Il corso del 25 giugno sarà tenuto dalla Salvamento Versilia, così come gli altri è totalmente gratuito, è rivolto a maggiorenni residenti sul territorio comunale e prevede il rilascio di attestato di partecipazione. I cittadini interessati devono inviare una email di prenotazione all’indirizzo [email protected], specificando nome, cognome e un recapito telefonico. Quanti volessero contribuire a questa rete di protezione, favorendo l’acquisto di nuovi dae, possono farlo attraverso un versamento su: IT20J0103070241000001124925.