Notte di San Silvestro, il conto alla rovescia

VIAREGGIOÈ arrivato il giorno dei bilanci, degli sguardi, indietro, a ciò che è stato. A ciò che si è fatto, vissuto, pensato. A ciò che, da quella lista, cartacea o astratta, di aspettative, desideri e propositi, si è spuntato, e quello che, ancora, è da raggiungere, realizzare e concretizzare, nella conta delle e del tempo che, per poco ormai, ci divide dall’inizio del nuovo anno.

Un conto alla rovescia che, tra brindisi, sorrisi e auguri, inaugurerà la mezzanotte sullo sfondo del Belvedere delle Maschere, con una serata che unirà musica, ritmo, luci e fuochi d’artificio. Per salutare il 2024 e affacciarsi al nuovo anno, infatti, sarà il “Crazy 90’s – il party anni 90 più pazzo che c’è“, che vedrà alternarsi sul palco di Piazza Mazzini, dalle 22.30, dj, vocalist, ballerine e mascotte, guidate dalla voce del Carnevale, Daniele Maffei, accompagnato da Giusy Muratore, fino allo scoccare della mezzanotte con lo spettacolo pirotecnico e le note degli artisti di M2O.

E sarà sempre Piazza Mazzini la protagonista dell’anno nuovo, con il tradizionale Tuffo di Capodanno, organizzato dall’Asd Escape Tuscany Triathlon con Aldo Angeli, Dimitri Ricci, Vincenzo Lardinelli e Alessandro farina, domani, con appuntamento alle 11 per il raduno e il tuffo, il cui padrino sarà il carrista del Carnevale Jacopo Allegrucci, alle 12. Manifestazione, patrocinata dal Comune e dedicata quest’anno alla memoria di Alessandro Cecchi, che punta, per quest’undicesima edizione di diamante, a battere il record dei 672 partecipanti e arrivare a mille, ambizione sentita anche dall’Eurodeputato della Lega, e viareggino d’adozione, Roberto Vannacci che sui social invita i suoi follower a prendere parte all’evento. E, tutto, per solidarietà e beneficenza, verso i progetti della Croce Verde, cui sarà devoluto il ricavato delle cuffie celebrative.

Non sarà l’unico Tuffo che l’anno porterà con sé, perché, spostandosi poco più in là, nella frazione di Torre del Lago, per la terza edizione, organizzato dalla Misericordia della frazione pucciniana, cui andrà il ricavato dell’evento, in collaborazione con il Carneval Puccini e i Donatori di Sangue Fratres di Torre del Lago e con il supporto e il patrocinio del Comune, Gambe di Merlo scandirà, dalle 11 in prossimità del Bagno Stella Sud, il conto alla rovescia per i tuffatori, sulle note di “Nessun Dorma“ di Puccini. E proprio in omaggio al compositore sarà il viaggio musicale che l’Auditorium Caruso, alle 12, accoglierà con l’orchestra del Festival Puccini guidata da Giuseppe Lanzetta, in un mondo, e anno nuovo, di marce, valzer e arie italiane.