‘Non ti conosco più’ di Aldo Benedetti

Domani alle 21 sul palco del Teatro Vittoria Manzoni torna la rassegna "Tutti a Teatro !" con il secondo evento che ha come protagonista il ‘Nuovo Teatro 2000’, che propone "Non ti conosco più" di Aldo De Benedetti, regia di Fabrizio Primucci (nella foto). Dopo il successo della prima edizione torna quindi la rassegna promossa dal Comitato provinciale Lucca della Federazione italiana Teatro Amatori in collaborazione con il Comune. Appuntamenti raddoppiati, sette in tutto, che vedono alternarsi titoli del repertorio classico a spettacoli riscritti in vernacolo con il minimo comune denominatore della passione per il teatro e della valorizzazione delle realtà teatrali del territorio.