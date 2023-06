Non sa usare il pc, per la carta d’identità si rivolge ai Carabinieri

"Per avere un documento d’identità c’è voluto l’intervento delle forze dell’ordine: inaudito". Pietro Ricci, 72 anni, è sconcertato per la disavventura capitata giovedì. Alle 9,30 è andato in Comune per rinnovare la carta d’identità scaduta, ma prima di lunedì non potrà averla. "Negli uffici mi hanno detto che devo usare una piattaforma on line – racconta – ma non avendo dimestichezza con la tecnologia ho chiesto aiuto a mia figlia e a un amico geometra. Nulla da fare, difficile anche per loro". A quel punto Ricci è andato alla stazione dei carabinieri, trovando come piantone un militare-samaritano: "È stato gentile e disponibile. Dopo mille peripezie è riuscito a farmi chiamare dalla responsabile dell’ufficio anagrafe, con cui mi vedrò lunedì. La piattaforma digitale dovrebbe essere solo un’opzione, dove sta scritto che dobbiamo avere tutti un pc? Denuncio un disservizio che mi ha isolato dal mondo e dà problemi a tanta gente".

d.m.