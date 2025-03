Non c’è soltanto la scuola . Lo sport aiuta a formare il futuro

Nelson Mandela affermava che "Lo sport ha il potere di cambiare il mondo. Ha il potere di ricongiungere le persone come poche altre cose. Ha il potere di risvegliare la speranza dove prima c’era solo disperazione". Sicuramente lo sport è un’attività fondamentale per la salute fisica e mentale dell’individuo. I benefici che offre sono numerosi: a livello fisico, migliora le capacità motorie e aiuta a sviluppare un fisico sano; a livello mentale, aiuta a gestire l’ansia, aumenta l’autostima e migliora l’umore. Inoltre, insegna valori fondamentali come la disciplina, la costanza e la gestione delle emozioni. Tutto questo lo rende particolarmente utile ai giovani, per i quali lo sport non deve essere visto come un ostacolo nello studio; al contrario aiuta a gestire il tempo stabilendo una routine in cui suddividere la giornata. La disciplina, infatti, è fondamentale nello sport: ogni ragazzo impara così a condurre una vita equilibrata e regolare. È anche un momento per allontanarsi dai libri e ricaricare le energie rinfrescando la mente.

I giochi di squadra, in particolare, aumentano nei giovani lo spirito collaborativo e la fiducia negli altri. In una società che spinge all’isolamento, essi danno un senso di appartenenza e sono un antidoto alla solitudine: i ragazzi capiscono i propri punti di forza e di debolezza, imparano ad accettare quelli degli altri e ad aiutarsi a superare le difficoltà. Ogni giocatore ha un ruolo specifico e deve contribuire al successo collettivo, mettendo da parte l’individualismo per il bene comune. Questo spirito di squadra rafforza anche i legami tra i membri del gruppo. Un ambiente basato sulla condivisione e il divertimento è l’ideale per favorire processi di integrazione e inclusione sociale, che uniscano persone di culture e origini diverse. Negli ultimi anni, poi, si è dato sempre più spazio agli atleti con disabilità, grazie a competizioni come le Paralimpiadi, che dimostrano come lo sport possa essere un’opportunità per tutti, e che la determinazione e la passione contano più delle limitazioni fisiche. L’importante è che la pratica sportiva si fondi sempre sul fair play, ovvero il rispetto delle regole, degli avversari e dell’arbitro. Lo sport non è tale se si vuole ottenere la vittoria a tutti i costi, anche ricorrendo a comportamenti scorretti o emarginando alcuni dei compagni. Infine, ricordare sempre che la vittoria o la sconfitta fanno parte del gioco, quindi bisogna accettare la sconfitta e vincere senza arroganza.