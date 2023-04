Nomine alla Fondazione Marcucci confermata a guidare il Carnevale Due volti nuovi nel cda

Come era nell’aria già da tempo, Marialina Marcucci è stata confermata alla guida del Carnevale. Il successo dell’ultima edizione dei record in occasione dei 150 anni della manifestazione ha contribuito a rinnovare la fiducia del sindaco del Ghingaro nei confronti della manager che da qualche anno siede sulla poltrona più importante della città (dopo quella del primo cittadino, s’intende). E fiducia rinnovata ad altri due membri del cda: il vicepresidente Marco Szorenyi e Monica Guidi. Insieme a loro sono stati nominati due nuovi ingressi: Velia Chiericoni e Paride Pieraccini che sostituiscono Stefano Nari (che per motivi personali si era già disimpegnato) e Klaus Davi che non poteva mantenere il ruolo per altri impegni professionali.

Per quanto riguarda il consiglio d’indirizzo confermata nel ruolo la presidente Beatrice Taccola insieme a Giampaolo Simi. Il consiglio d’indirizzo si completa con tre nuovi ingressi: Manuela Granaiola, Lorenzo Pagnini e Veronica Ferretti che vanno a sostituire Silvia Bertolucci, Andrea Bonechi e Adolfo Lippi.

"Con la scelta dei nuovi componenti della Fondazione si è voluto dotare gli organi societari della di nuove energie e competenze per portare avanti gli ambiziosi progetti aperti e disegnarne dei nuovi – commenta il sindaco Giorgio Del Ghingaro -. Ringrazio i consiglieri uscenti per il lavoro svolto e rivolgo ai nuovi i migliori auguri di buon lavoro: il Carnevale è una delle manifestazione più amate dai viareggini e sicuramente una delle più conosciute a livello internazionale. Non vi aspetta un compito semplice: ma sono certo che saprete affrontarlo con entusiasmo e passione".

La presidente della Fondazione Carnevale Maria Lina Marcucci e tutti gli altri consiglieri confermati del Cda e del Cdi ringraziano il sindaco "per la fiducia e la riconferma nei ruoli istituzionali. Un ringraziamento va ai consiglieri uscenti e un benvenuto ai nuovi membri".