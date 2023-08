Nimbus Security: Balneari di Marina di Pietrasanta dicono "No", Soluzione Necessaria

Il Consorzio mare Versilia non verserà alcun contributo al Nimbus, che ha in concessione la zona sotto il pontile di Tonfano e aveva chiesto un supporto economico per impiegare la security dopo i recenti bivacchi. Secondo il presidente dei balneari Francesco Verona la soluzione più idonea è semmai quella di un piano sorveglianza che coinvolga più soggetti. "Ormai siamo a fine stagione – spiega – ed è inutile parlare ora di contributi per la security. Molto meglio metterci a tavolino prima della prossima estate, cercando di elaborare con un certo anticipo un piano di sorveglianza notturna anti-danneggiamenti, coinvolgendo tutti, incluso il Nimbus. Cosa non andata sempre a buon fine: ci riproverò per l’ennesima volta. Detto questo – conclude Verona – parliamo di un’attività che riguarda il Nimbus, pertanto non vedo il motivo per cui dovremmo dare un contributo. Tra l’altro promuovono delle attività a cui possono attingere per attivare servizi tra cui appunto la security".

d.m.