Nessun Dorma a Parigi. Celebra i 100 anni della stampa sportiva

Saranno le note del brano d’opera più famoso al mondo, il Nessun Dorma di Giacomo Puccini, interpretato dagli artisti del Pucciniano e dal tenore Amadi Lagha, a risuonare oggi a Parigi, nella sede Unesco, in occasione dei giochi olimpici. Due centenari, della scomparsa del Maestro, e dell’Associazione Mondiale della Stampa Sportiva, celebrati dalle immagini di Torre del Lago e Puccini tratte dal filmato storico “un giorno con Puccini” e dal presidente di AIPS, Gianni Merlo, che illustrerà le ragioni di questo gemellaggio e l’importanza di linguaggi universali come sport e musica per la cultura, l’educazione e la pace fra i popoli.