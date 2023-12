Nessun aumento di tasse. Più asfalti e aiuti al sociale. Varato il bilancio triennale

Il vil denaro divide sempre di più gli schieramenti in consiglio comunale con un replay di scene già viste tante volte. Il ring è rappresentato ancora una volta dal bilancio di previsione triennale 2024-2026, approvato mercoledì, con la maggioranza che gonfia il petto per il mancato aumento delle tasse, il potenziamento delle risorse al sociale e la valanga di investimenti tra cui 3 milioni di euro per le asfaltature e la sistemazione del parcheggio in via Garibaldi, all’ex Asl. Il vice sindaco e assessore al bilancio Francesca Bresciani ha indicato infatti come punti di forza una pressione fiscale rimasta invariata, riduzione dell’indebitamento pro-capite, attenzione al welfare e alla disabilità, equità fiscale con contrasto all’evasione e razionalizzazione della spesa per i consumi energetici.

E poi ancora, solo per il 2024, 2.5 milioni per la sicurezza, 2.7 per il diritto allo studio, 1.5 al sociale e molto altro. Più diversi elementi di novità annunciati in aula, tra cui le borse-lavoro: il consigliere Lora Santini (Pietrasanta prima di tutto) ha elogiato la riattivazione delle borse, che saranno estese a una platea più ampia (18-67 anni). Niccolò Alberti (Ancora Pietrasanta) ha sottolineato invece come la previsione di entrate annuali da tributi comunali (25 milioni) lasci inalterate le aliquote, il capogruppo della Lega Antonio Tognini si è soffermato sui 3 milioni di asfaltature in 3 anni, incluso il lungomare, e il sindaco Alberto Giovannetti ha annunciato la sistemazione dei parcheggi all’ex Asl e all’area Botti, e risorse per il sostegno all’infanzia e acquisto di libri per la biblioteca.

La minoranza invece ha votato contro, per più di un motivo. Pd e Insieme per Pietrasanta definiscono il bilancio un “libro dei sogni“ e contestano varie voci, tra cui "l’interminabile Museo Mitoraj: al netto di 11.5 milioni impegnati e un cronoprogramma scaduto nel 2019 è ancora uno scheletro vuoto che grava sulla cittadinanza per ben 30mila euro di costi di gestione". Il capogruppo di “Alternativa per Pietrasanta“ Luca Mori a sua volta si scaglia sulle partecipate: "La Pietrasanta Sviluppo ha sponsorizzato il Festival del giallo Mondadori erogando 30mila euro al Comune: si elogia la forza del bilancio ma poi si ricorre all’aiuto della spa. Inoltre l’ente dà 80mila euro alla Versiliana per manutenzioni: servirà a sanare le ’serie difficoltà’ della Fondazione, di cui si vocifera, per chiudere il bilancio 2023?".

Daniele Masseglia