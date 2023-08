Neonato di appena due mesi ustionato con l’acqua bollente

Viareggio, 4 agosto 2023 – Grave incidente nel quale è rimasto coinvolto un neonato di 2 mesi. Il bambino è stato soccorso ieri sera, 3 agosto, poco dopo le 21 dopo essere rimasto ustionato, dall'acqua calda contenuta in una pentola. E' successo a Viareggio nella frazione di Torre del Lago, in via Galileo Galilei. Il piccolo è stato stabilizzato dai sanitari e portato con l'elisoccorso Pegaso all'ospedale di Meyer di Firenze. Sul posto è intervenuta anche un'automedica.

Il neonato, secondo una prima ricostruzione, si trovava in casa con i genitori ed era in braccio alla madre quando gli è caduto inavvertitamente addosso il contenuto di una pentola di acqua calda.