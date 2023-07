Nella morsa di Caronte I consigli dell’esperto "Occhio ai segnali: misurare la pressione"

Caldo estremo. Siamo nella morsa di Caronte: la settimana si preannuncia “infernale“, da bollino rosso, per l’arrivo del potente anticiclone africano. Caccia al fresco. Ma attenzione, per contrastare le temperature molto elevate servono buonsenso, prudenza e stili di vita adeguati. E il “fai da te“ può diventare una trappola. La Nazione ha chiesto consigli al dottor Daniele Taccola, da tre mesi responsabile della presa in carico precoce dell’ospedale Versilia.

Come si ci difende dal caldo incessante di questi giorni?

"Per limitare il disagio di queste temperature record è necessario tenere sotto controllo il nostro stile di vita. Per le persone più fragili, anziani e bambini, ma anche per chi soffre di patologie particolari, evitare di uscire nelle ore più calde, di fare attività fisica nelle fasce più roventi. Per vincere il caldo e evitare emergenze sanitarie è necessario stare attenti anche all’uso eccessivo dei condizionatori. La temperatura che dobbiamo avere negli ambienti deve essere di circa 2526°altrimenti il nostro fisico ne risentirà. Uno sbalzo termico eccessivo può creare emergenze di carattere respiratorio e digestivo. Dobbiamo contrastare la alta umidità. Come? Vestendo in modo leggero con abiti in fibra naturale che aiutamo la traspirazione".

Quanto influisce l’alimentazione?

"Le abitudini alimentari corrette sono imprescindibili. E’ necessario bere molto. Ma ciascuno di noi deve farlo in base alle proprie caratteristiche anche e soprattuto di salute. Ci sono patologie per le quali bere molto può essere rischioso. E’ utile farsi consigliare dal farmacista, dal medico di famiglia e stare attenti ai campanelli d’allarme. Uno di questi è il controllo della pressione, i giramenti di testa nei movimenti posturali, per esempio quando ci alziamo, possono essere un sintomo come lo può essere il colore delle urine. Idratarsi è necessario ma con attenzione".

Quali cibi sono consigliati con queste temperature?

"Cibi leggeri: frutta, verdura senza stravolgere le abitudini di ognuno. Gli eccessi sono sempre pericolosi. Evitare la caffeina e le bevande alcoliche. Stare attenti anche agli orari dei pasti principali. Cenare tardi, per esempio, può esssere rischioso",

Il ricorso al 118 è aumentato?

"Certo. La Versilia in questo periodo triplica le presenze con tutto ciò che ne consegue. Sembra impossibile ma d’estate si acuiscono anche le patologie invernali che sono conseguenze degli sbalzi termici. Ecco perchè lo stile di vita estivo non deve farci pensare che per vincere il caldo dobbiamo stravolgere le nostre abitudini o con il caldo dobbiamo fare per forza tutto".

Quando andare in spiaggia?

"Evitare le ore calde: dalle 7 alle 10.30 e dalle 17.30 alle 20.30. E proteggersi dai raggi ultravioletti. Lo ripeto sempre buon senso, senza estremismi. E attenzione alla cura della pelle".

