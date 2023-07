Nella morsa del caldo L’Asl potenzia il supporto con medici e infermieri

Un impegno costante per assicurare risposte adeguate agli anziani, alle persone fragili e con ridotta mobilità in un periodo di grande caldo che potrebbe caratterizzare anche il prossimo mese di agosto. Per questo la Asl ha rafforzato il sistema di assistenza territoriale, per rendere ancora più efficace la risposta alle richieste di assistenza per l’emergenza caldo. "Stiamo potenziando la rete territoriale - evidenziano la direttrice del dipartimento Sanità territoriale Antonella Tomei, la direttrice del dipartimento di Medicina generale Maria Stella Adami e il direttore del dipartimento Professioni infermieristiche e ostetriche Andrea Lenzini – grazie alla collaborazione dei professionisti presenti: medici di medicina generale, medici di continuità assistenziale e infermieri di famiglia. In particolare gli infermieri di famiglia, in integrazione con la medicina generale, potranno svolgere un’azione proattiva sui pazienti più a rischio di deterioramento delle condizioni di salute, attraverso un monitoraggio con visite in presenza o contatti telefonici".

Per quanto riguarda la Versilia "Il primo riferimento - spiega il direttore di zona distretto Alessandro Campani - resta il medico di medicina generale, nei giorni feriali, e il medico della continuità assistenziale (ex guardia medica) la notte e nei giorni festivi e prefestivi. Il medico di medicina generale, in collaborazione con l’infermiere di famiglia, incrementerà gli accessi programmati a domicilio per i soggetti a rischio di scompenso a causa delle temperature elevate, al fine di prevenire le complicanze". "Sarà inoltre svolta un’ulteriore azione proattiva – prosegue Campani – proprio da parte dell’infermiere di famiglia sugli assistiti in carico al fine di verificarne lo stato di salute, nonché verso i familiari attraverso opportuni consigli di educazione sanitaria". I medici della continuità assistenziale possono essere contattati tutti i giorni in orario seralenotturno, dalle 20 alle 8; il sabato e nei giorni festivi il servizio è attivo anche durante il giorno dalle 8 in poi; nei prefestivi che non siano il sabato il servizio è aperto dalle 10 in poi (dalle 8 alle 10 risponde il medico di medicina generale). Di seguito i numeri telefonici utili. Viareggio (escluso quartiere Varignano) sede ex Tabarracci (0584.616777); Torre del Lago e Varignano (0584.616778); Camaiore, nelle sede di Capezzano Pianore (0584.616775); Massarosa (0584.616776); Versilia (Pietrasanta e zone di Seravezza: Pozzi, Marzocchino, Strettoia e area delimitata a nord dal ponte di ferro fino a Vallecchia) ex ospedale Lucchesi di Pietrasanta ( 0584.616774). Querceta (resto del territorio di Seravezza escluse frazioni assistite da Pietrasanta e i Comuni di Forte dei Marmi e Stazzema) sede Croce Bianca (0584.616773).