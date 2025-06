Nel Parco della Cittadella. Un’arena per spettacoli. Laboratori di creatività e un park da 400 posti

Il Carnevale può cominciare davvero ad immaginare il suo parco. Dove far vivere lo spirito leggero dei coriandoli, tra arte e artigianalità, tutto l’anno. E dunque a dare concretezza al masterplan già realizzato per la Fondazione dall’architetto e urbanista Paolo Riani in collaborazione con gli uffici tecnici del Comune, che racconta in un plastico le ambizioni di quello che si candida a diventare come un nuovo spazio della cultura viareggina.

Si è infatti conclusa la procedura di esproprio dei terreni a ridosso della Cittadella, con l’acquisizione da parte del Comune dei 25mila metri quadrati, dove sorgerà il grande parco dei coriandoli, per un’indennità complessiva di 287mila euro. E dopo l’approvazione dell’apposita variante, necessaria per l’adeguamento urbanistico, partirà la fase progettuale vera e propria. Sempre in sinergia tra Fondazione e Municipio.

Il piano di massima prevede la creazione di un grande parco pubblico all’ombra degli hangar. Con panchine, arredi e giochi per renderlo fruibile, ed opere d’arte che ne valorizzino l’identità di luogo della creatività. Ai margini del giardino sono previsti poi uno uno spazio polivalente da mille metri quadrati, candidato ad accogliere spettacoli in tutte le stagioni e le prove delle coreografie dei carri, che hanno trasformato i corsi in uno spettacolo d’arte varia, con l’inizio dell’autunno. E anche un’area deposito, dove la Fondazione intende ricavare un magazzino di servizio e un padiglione per accogliere le giovani leve della cartapesta per la costruzione delle maschere isolate, ma anche laboratori. Come ad esempio una sartoria. Per risolvere uno degli atavici problemi della Cittadella (insieme all’assenza di un collegamento ciclabile) viene prospettata infine la realizzazione di un parcheggio con una capienza di circa 400 posti auto.

Perché il parco della Cittadella possa concretizzarsi "Ci vorranno due, forse tre anni – ha anticipato la presidente della Fondazione Marialina Marcucci a Repubblica – e un investimento fra i due e i tre milioni di euro. Ma il traguardo ora è davvero vicino".