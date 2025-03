Nautor Swan: Nuovi Cantieri a Viareggio per Yacht di Lusso Sostenibili

I prestigiosi sailing yacht Nautor Swan saranno presto costruiti in città, come già annunciato da Massimo Perotti, presidente di Sanlorenzo, il colosso della nautica che ha acquistato Nautor, ex proprietà di Leonardo Ferragamo. Nel nuovo piano di sviluppo industriale dedicato al brand, sono compresi due cantieri posti in Darsena. Viene indicato, tra gli altri, il capannone ex Vismara davanti alla darsena Nuova, che per primo potrebbe ospitare un 42 metri, si dice ordinato da un armatore italiano. Sanlorenzo, che ha chiuso il 2024 con un fatturato record di 930,4 milioni, ha firmato un contratto con il gigante dei broker nautici Edmistone che, per trenta anni, ha venduto gli yacht Perini Navi in America. Obiettivo di Edmistone è ovviamente quello di replicare e magari incrementare quei successi con i "maxi Swan" da 40 e più metri, realizzati in alluminio. A Viareggio si costruiranno le barche da 40 a 56 metri, perché il loro pescaggio consente di navigare sui bassi fondali del porto. Il nuovo cantiere Nautor si colloca, con queste premesse, tra i più importanti nel business nautico internazionale, diretto sopratutto verso gli Stati Uniti, ma non solo, dove molti armatori stravedono per queste barche a vela. Per la cantieristica locale, invece, si stimano nuovi fatturati tra i "40 e i 50 milioni in più fino al 2028", oltre a un incremento significativo di personale tecnico specializzato. La fortissima spinta che la nuova proprietà darà al marchio Nautor Swan, vera eccellenza nella vela di alta gamma, viene commentata così da Massimo Perotti: "Abbiamo acquisito Nautor Swan per completare la nostra offerta di prodotti, entrando nel segmento della vela con il marchio più iconico. Sanlorenzo e Nautor Swan condividono valori simili, rivolgendosi a un club di velisti ‘intenditori’; appassionati del mare. Stiamo esplorando attivamente nuovi mercati e abbiamo progetti entusiasmanti, con la vela che si posiziona anche come una scelta sostenibile. La partnership con Edmiston è una naturale evoluzione della nostra visione condivisa, che apre nuove opportunità per il futuro di entrambi i marchi". Ed infatti le tendenze nei gusti dei giovani armatori si stanno orientando su barche eco sostenibili, che permettono di navigare in massima sicurezza anche con mare formato, e pure di sfoggiare con gli ospiti a bordo una competenza di primo livello nella conduzione della barca. Giovanni Pomati, amministratore delegato di Nautor Swan aggiunge: "Questa partnership con Edmiston è cruciale per completare un’operazione strategica che valorizzerà l’esperienza collettiva di Sanlorenzo nel settore dei superyacht. La collaborazione darà vita ad una potente sinergia di competenze, garantendo il successo di un ambizioso progetto globale e creando opportunità di trasferimento tecnologico nel segmento della vela". La sostenibilità sarà al cuore di ogni progetto, con soluzioni d’avanguardia come l’idrogenerazione (conversione di idrocarburi saturi in altri più leggeri) e altre tecnologie ecologiche già adottate da Sanlorenzo, tra cui metanolo e idrogeno. Più di 2.350 yacht Nautor fino ai 40 metri sono stati costruiti in cinque decenni su quattro diverse linee: Club Swan Yachts, Swan Yachts, Swan Maxi Yachts e Swan Shadow, primo yacht a motore.

Walter Strata