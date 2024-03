Spot di Natasha Stefanenko. Il post della modella sul pontile fa il boom sui social

Forte dei Marmi (Lucca), 7 marzo 2024 – Che Forte dei Marmi strizzi l’occhio ai russi ormai è cosa nota. Ma stavolta la presenza è condita anche da tanta bellezza. Non è passata infatti inosservata la vacanza in zona di Natasha Stefanenko, la biondissima e statuaria attrice, conduttrice televisiva ed ex modella russa naturalizzata italiana.

E molto generosamente l’ex concorrente di Pechino Express ha postato sul suo profilo instagram le immagini degli scorci più suggestivi, con foto e video nella sua passeggiata sul pontile assieme al marito (da 30 anni) Luca Sabbioni, un passato da modello, oggi imprenditore nel settore delle calzature. E così sul profilo della Stefanenko – da quasi 300mila follower – sono partiti commenti e like per la spiaggia e la suggestione del mare mosso visto da vicino. Oltretutto ad accompagnare il post le parole "Portami dove non ci sono confini e dammi il tuo sorriso e i tuoi capelli mossi dal vento. Restami accanto senza paure. Ti voglio addosso come un mare mosso", taggando l’autore scrittore Fabrizio Caramagna (e rendendo così ancor più virale quella pubblicazione social).

Ma sul web sono tanti gli scatti con cui la modella si è generosamente concessa ai fan incontrati in strada o durante una pausa sfiziosa alla pasticceria Aldo. Una breve vacanza prima di far ritorno a Civitanova Marche dove abita la suocera. Del resto la Stefanenko da tempo ha scelto la Versilia come suo punto di riferimento. La sua apparizione pubblica più recente è dell’estate scorsa quando fu madrina del re opening del Grand Hotel Principe di Piemonte a Viareggio.