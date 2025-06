Nasce l’associazione delle gallerie: "Una voce unica per fare cultura"

Una voce unica per far sentire in modo più forte il "peso" di una delle principali anime della Piccola Atene, di coloro che portano gente in città puntando su arte e cultura. Le gallerie del centro storico hanno costituito un’associazione vera e propria e la tempistica non è casuale. Oggi scade il termine per consegnare al ministero il dossier per candidare Pietrasanta a capitale dell’arte contemporanea 2027 e anche le gallerie hanno potuto dare il loro contributo presentando una decina di progetti tramite l’associazione. Oltre 100 i partecipanti al battesimo di ieri mattina al Sant’Agostino, con forte disappunto per l’assenza del sindaco e assessore alla cultura Alberto Giovannetti.

Il presidente Augusto Palermo, che coordina le gallerie dal 2023 (il suo mandato scade quest’anno), ha spiegato che l’associazione al momento è formata da 30 gallerie su 40 esistenti. "Pietrasanta è un punto di riferimento nazionale per l’arte contemporanea – dice – e oggi nasce finalmente una realtà strutturata. Ci siamo messi insieme per dare un segnale univoco finalizzato a creare arte e cultura e collaborare ai progetti per la città. L’associazione si chiama ’Gallerie d’arte di Pietrasanta-Collectors Night’ in quanto si identifica con l’omonimo evento che quest’anno tornerà per il decimo anno e che vorremmo sdoppiare anche per arricchire la bassa stagione. Confezioneremo un calendario unico di eventi per tutto l’anno, affiancando l’assessorato alla cultura". Tra i progetti che arricchiscono la candidatura di Pietrasanta c’è ad esempio il binomio arte-musica insieme al direttore artistico di ’Pietrasanta in concerto’ Michael Guttman.

Ieri, tra l’altro, il Comune ha inviato al ministero della cultura il dossier per la candidatura. A darne notizia è il sindaco Giovannetti. "Lo annuncio – scrive – con orgoglio e gratitudine per tutti coloro che hanno lavorato con noi in questi mesi. Un progetto che abbiamo costruito insieme, raccogliendo dalle forze buone di Pietrasanta, della Versilia, della Toscana e di altre città italiane e straniere idee, suggerimenti e punti strategici da sviluppare per raccontare la nostra storia. Per regolamento non posso scendere nel dettaglio, se non che il dossier è composto da circa 40 progetti che vanno ad arricchire le 5 linee portanti individuate dal Comune. La strada è ancora lunga: dobbiamo continuare a lavorare insieme e a promuovere la nostra candidatura con passione per dimostrare all’Italia che Pietrasanta è la scelta giusta per rappresentarla come capitale dell’arte contemporanea".