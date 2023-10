Nasce “Il Guiscardo“. L’associazione punta a promuovere la città

Si chiama “Il Guiscardo“ in omaggio all’aristocratico milanese Guiscardo di Pietrasanta che nel 1255 fece edificare il borgo murato da cui prese il nome la città. Ma se sette secoli fa l’obiettivo era fronteggiare le famiglie signorili di Corvaia e Vallecchia, quello della nuova associazione culturale ideata dal sindaco Alberto Giovannetti, che ne ha preso la presidenza, è di promuovere la Piccola Atene in tutti i campi. A decretare la partenza dell’associazione, che ha sede sopra “Trony“, sull’Aurelia, ed è formata da circa 30 persone, è stata la nomina dei componenti del direttivo. Oltre a Giovannetti ne fanno parte Niccolò Alberti (commercialista, consigliere comunale di “Ancora Pietrasanta“, presidente della commissione bilancio e referente per la frazione di Valdicastello), Franca Dini (organizzatrice di eventi), Nicola Stagetti (artigiano e presidente del Centro arti visive), Giovanni Bovecchi (grafico), Lora Santini (operatrice sanitaria, attrice teatrale, consigliere comunale della “Lista Mallegni-Pietrasanta prima di tutto“ e referente per Vallecchia, Solaio e Vitoio ed Enrico Bascherini (architetto).