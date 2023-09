Musica live. Umberto Smaila torna al Twiga

E’ un settembre ancora caldo e piacevole e così proseguono gli gli appuntamenti con i concerti nei locali della Versilia. Guardiamo il programma.

Si inizia stasera al Cro di Pietrasanta, dove si esibisce Elizabeth Morris. A 50 anni dal colpo di stato in Cile una grande cantante cilena arriva per la prima volta in Versilia: cantautrice e strumentista nel dna della sua musica c’è la radice folcloristica latinoamericana, che acquista una propria identità attraverso versi, il suo canto, l’esecuzione di vari strumenti e gli arrangiamenti musicali. All’Almarosa al Forte torna il poli-strumentista Valerio D’Alelio, che intrattiene il pubblico con racconti e un repertorio che spazia dalla canzone napoletana agli autori più importanti della musica mondiale.

Domani “La sala prove del Sakay” a Lido ospiterà la band Marco Rivals Blues Project mentre al Corsaro Rosso al Vialone andrà in scena l’ElectroParty con diverse band sul palco: Mundial, Dj Irie, Oodal, Orione e Piove. Il Twiga Beach Club a Fiumetto ospiterà una serata speciale: “Twiga insieme a Te!”. Condurrà Federico Conti con la partecipazione speciale nientemeno che speciale di Umberto Smaila. Ci sarà musica live anche al Chicco & Spillo a Pietrasanta e al Garnish a Viareggio e per chi vuol cantare od esibirsi appuntamento al Tacabanda sulla Marina di Torre del Lago con Maurizio in consolle.

Sabato carrellata di band rock progressivo al Vegas al Vialone con i Silumana, Tiny Gift Shop e Manzy. Si chiude domenica con la jam session del Garnish e con il pianobar di Roby alla pizzeria A Casa Mia a Bicchio.

D.P.