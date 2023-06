Musica live Solisti e band per cover show

Omaggi a Jackson, Aerosmith, Mercury e Mina. Rock, revival, latino-americano, la soul night, swing, jam session. E’ un weekend ricco di concerti. Stasera al Fanatiko in Passeggiata omaggio a Freddie Mercury. Il fine settimana musicale proseguirà domani con Lenny Jay ( foto) e omaggio al re del pop Michael Jackson, sabato il chitarrista Paul Moss e domenica chiusura con la Banda dello Zenzero. Stasera karaoke con Maurizio in consolle al Veliero e bis domani al Tacabanda sulla Marina di Torre del Lago. Domani alle 19,30 al Garnish a Viareggio rock acustico dei Triplo Malto. Al Villa Tarabuso a Montramito i musicisti di Bennato ossia l’Hill Side Power Trio. Al Sakay I Dinosauri del Blues.Al Rosolaccio a Tonfano cena “soul night” voci e chitarre Pablo Gigliotti e Filippo Antonini. Al Twiga a Fiumetto Alessandro Ristori e la band The Portofinos. Sabato nel locale di Briatore Joe Dibrutto sulle scene dal 1989. Al Vegas al Vialone dall’Inghilterra i Diego in apertura suoneranno i Mhela. Al Bar Centro Piano di Conca indimenticabili canzoni di Mina con i Baby Gate, Denise D’Andrea voce e Gino Pasquini al pianoforte. Sabato al Sakay a Lido jam session. Al Viennaluce al Bagno Biondetti a Focette i live dei De La Tour Starlight Trio. Il gruppo replicherà domenica al Sushi Jazz a Tonfano. Alla Capannina del Marco Polo Donnie Reyes per il “Sabato Salsero”. Al Corsaro Rosso sulla Marina di Levante gli Eurosmith, la prima “European Aerosmith Tribute Band”. Si chiude domenica al Garnisch jam session, al Villa Tarabuso aperitivo acustico con i No Mas Trio e con il pianobar di Roby A Casa Mia a Viareggio.

Dario Pecchia