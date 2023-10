Musica e magia. Riconoscimento per Ramacciotti

A distanza poco più di un mese il regista viareggino Luca Ramacciotti (in foto), dalla nomina di docente per le squadre italiane dei giovani maghi che parteciperanno ai concorsi europei e mondiali, ha ottenuto un nuovo e importante riconoscimento nell’ambito del mondo della prestigiazione al “138° Congresso Magico Internazionale CMI” di Abano Terme. Al Gala è stato insignito del Premio “Romeo Garatti”, attribuito a chi nel corso del precedente anno ha dato il miglior contributo alla realizzazione di “Magia Moderna” la rivista ufficiale del Club. Per Ramacciotti è stata una sorpresa e emozione perché è un riconoscimento importante attribuito a grandi personaggi del settore. La nomina, caldeggiata dal direttore redazionale Gianni Loria nonché vicepresidente dell’associazione, è stata festeggiata con la consegna di una targa da parte di Loria e dal presidente del CM Pino Mascolo alla presenza del campione di calcio Sergio Brio. Il Club Magico Italiano riunisce i professionisti e appassionati del settore. Le sedi locali, la più vicina a noi è a Lucca presieduta da Gino Rossi, promuovono corsi di formazione, conferenze e stage pratici. Il CMI ha la scopo di formare e far divertire i giovani e chi si interessa a questa forma dello spettacolo e ha un organo College atto ad aiutare a sviluppare al meglio le proprie capacità anche in vista di concorsi nazionali e internazionali. Ramacciotti sottolinea l’importanza di questo club anche perché la magia oltre ad ampliare la fantasia, come tutte le arti performative, fa sviluppare la mente sempre alla ricerca di novità da proporre e nuove tecniche.

C.S.