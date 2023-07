Musica e formaggi a Palazzo Mediceo

Terzo appuntamento, domani alle 18.30, con l’“Aperitivo Mediceo“ condotto da Fabrizio Diolaiuti (nella foto) e con la partecipazione del musicista Dino Mancino. Il tema del nuovo incontro sarà “Formaggi vs formaggini” in linea con questa XIII edizione dedicata agli anni ‘80. Dal “Tigre“ al “Mio“ e tanti altri: i formaggini di quell’epoca saranno raccontati da Alessandro Filippi, Verano Bertagni, Gabriele Ghirlanda, Roberto Valdambrini, Filippo Mannini, Mario Andreini e Francesca Ciuffi. L’ingresso come sempre è libero ed è prevista inoltre una piccola degustazione gratuita di formaggi e miele.