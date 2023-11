Musica e arte. Festival del giallo con grandi autori

Fine settimana ricco di eventi e di arte. Domani cala il sipario sul 1° Festival del Giallo Mondadori: alle 11 I vecchi Commissari con Diego Lama, Paolo Roversi, Valerio Varesi e Giordano Aterini; alle 15 La logica del Crimine con Carlo Lucarelli, Stefano Nazzi e Igor Pagani; alle 17 Il Giallo Va in scena “Le regole del Legal Thrillerl secondo Giacomo Meroni“ con Alessandro Perissinotto e Piero d’Ettore introduzione di Linda Fava, letture e interventi musicali. Il Festival è ospitato al Chiostro di S.Agostino. Oggi al Centro Arti Visive di Pietrasanta “Donne... donne” due giorni dedicati al femminile finiscono domani pomeriggio con la premiazione del concorso di pittura “Libera di essere” al quale hanno partecipato 40 artiste. L’iniziativa è ideata e organizzata dall’associazione Promo-Terr con la Fondazione Cav e il patrocinio di enti pubblici fra i quali Regione e Comune. Domani alle 18 nell’ambito della mostra “Cattai” prolungata fino 3 dicembe la sala del San Leone ospiterà un evento di recitazione “musicata” dedicato a Dante Alighieri: l’iniziativa è a cura di Serena Franceschini, voce di Niccolò Neroni che declamerà brani tratti dal Canto dell’Inferno accompagnato dal violoncello del maestro Giacomo Petrucci, docente all’Accademia Musicale della Versilia. Consigliata la conferma di partecipazione al 347 6554551. Ricca anche l’offerta delle mostre in centro storico: “I colori del ricordo” in sala delle Grasce (nella foto) “Invisible Cities” nella sala Putti, “Le idee geniali” nella chiesa di Sant’Agostino, “Exploring the Ego of Times” al museo archeologico e l’esposizione del murale di Tano Pisano “La mia Guernika”, lungo via Sant’Agostino.