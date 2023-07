Musica a ’palla’ fino alle 5 Residenti diffidano i locali "Impossibile dormire"

di Daniele Masseglia

Musica alta fino alle 5 del mattino, schiamazzi e vandalismi a partire dalle 3. Il concetto di riposo, per chi vive o passa le vacanze a Focette, è evidentemente tutta un’altra cosa rispetto a quello che si verifica ogni fine settimana dal lungomare fino alle stradine interne della frazione. Ma a tutto c’è un limite, visto quanto successo in particolare lo scorso weekend, motivo per il quale i cittadini, attraverso l’avvocato Federico Grossi dello studio legale “SLB7“ di Firenze, hanno inviato una lunga lettera con due bersagli distinti. Da una parte i tre locali Bussola, Vienna Luce e Seven Apples, diffidati a proseguire con questi comportamenti, definiti "illegittimi", altrimenti il prossimo passo sarà una denuncia alla Procura per il reato di disturbo della quiete pubblica. Dall’altra l’amministrazione comunale, che è stata invece intimata a mettere in atto dei provvedimenti finalizzati a risolvere la situazione. Un tema, quello della difficile convivenza in estate tra residenti, attività e discoteche, che si ripropone ormai come un appuntamento fisso e inevitabile.

L’anno scorso questo clima di esasperazione e insofferenza aveva portato un albergo a presentare un esposto contro la Bussola, che di conseguenza fu poi colpita da un’ordinanza restrittiva oltre che dall’obbligo di installare pannelli fotovoltaici. "I cittadini – scrive l’avvocato Grossi – hanno la sfortuna di essere molestati dalla condotta illegittima perpetrata all’interno dei tre locali, in particolare durante il fine settimana, a causa di serate con musica talmente alta da insinuarsi nelle case anche tenendo le finestre chiuse. Il 23 e 24 giugno, ad esempio, musica e rumori sono stati percepiti dalle 23 alle 5, impedendo alle persone di riposarsi". Già prima, verso le 3, come detto si verifica un altro fenomeno legato ai primi gruppi di giovani che escono dai locali e "urlano, lanciano e rompono oggetti, lasciano bottiglie vuote sulle panchine. Episodi – prosegue la lettera – più volte segnalati alle forze dell’ordine ma con scarsi risultati visto che ogni volta la scena si ripete. Se neanche questa diffida avrà effetto agiremo in sede civile e penale. Si intima inoltre al Comune di agire per risolvere il problema, anche tramite chiusure coattive: l’inerzia non sarà più tollerata".

Non che di giorno sia tutto rose e fiori. Il presidente della Pro Focette Tino Grittini segnala episodi analoghi legati ai decibel. "Durante il pomeriggio – dice – arrivano segnalazioni da chi confina con locali che mettono musica alta per i clienti che fanno l’aperitivo. Insomma, il problema dei rumori c’è ancora. Da parte nostra proseguiremo il progetto-sicurezza insieme alle discoteche che include l’impiego di guardie giurate nei punti più nevralgici".