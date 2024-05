Museo Mitoraj, in arrivo altri fondi. Dal ministero mezzo milione di euro

Rispetto alla previsione complessiva di 17 milioni di euro può essere considerata una piccola boccata d’ossigeno. Ma mezzo milione di euro per il cantiere del Museo Mitoraj è sempre una cifra ragguardevole che alleggerisce i costi che la comunità dovrà sostenere per la nascita del futuro volano della cultura cittadina, versiliese e non solo. C’è anche il comune di Pietrasanta, infatti, tra quelli che beneficeranno dei fondi del ministero della cultura attraverso i decreti del piano strategico “Grandi progetti beni culturali”. In base ai decreti firmati dal ministro Gennaro Sangiuliano oltre 31,6 milioni di euro andranno ai musei in Toscana, tra cui appunto i 500mila euro destinati al Museo Mitoraj in via Oberdan.

L’ufficio lavori pubblici nei prossimi giorni valuterà dove riversare la somma nell’ambito delle lavorazioni in via di definizione e che rappresentano un primo riscontro del dialogo, propositivo e cordiale, aperto da tempo con il titolare del dicastero interessato dal sindaco e assessore alla cultura Alberto Giovannetti. "Ho trovato un interlocutore disponibile, corretto e concreto – sottolinea il primo cittadino, ringraziando il ministro Sangiuliano – e due riferimenti preziosissimi nell’onorevole Deborah Bergamini e nel presidente della commissione cultura della Camera Federico Mollicone, ai quali va la mia più sincera gratitudine". Entrando nello specifico dei lavori in corso alla sede museale, Giovannetti spiega che il rivestimento in marmo bianco della scala di accesso è praticamente terminato ed entro fine maggio sarà completata la parte esterna lato via Oberdan, con manto erboso e alberature. Le due grandi aree prospicienti la strada accoglieranno inoltre un olivo monumentale, lato Massa e, su quello opposto, la scultura in bronzo “Corazza” di Mitoraj. Questa zona non sarà solo la “porta“ di accesso al museo ma una nuova piazza verde nel cuore di Pietrasanta, aperta e accessibile sempre come pure la maggior parte degli spazi esterni e delle pertinenze.

Infine uno sguardo alla tempistica del cantiere, che da un po’ di tempo sembra avanzare a spizzichi e bocconi. "Intorno alla seconda metà di febbraio 2025 – conclude – ci sarà la consegna dei lavori finalizzati all’ampliamento della superficie espositiva, che è passata da 800 a quasi 2.500 metri quadri. Vale a dire pavimentazioni, impianti e infissi, insieme al completamento di una parte del seminterrato, scala interna e ascensore. A conclusione di questi interventi, prevista entro fine 2025, il museo sarà già in parte fruibile".

Daniele Masseglia