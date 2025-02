Museo della strage: "Occorre l’impegno di tutti"

Dopo che la proposta di legge presentata nel 2023 dai deputati Pd della Toscana per la realizzazione di un Museo della strage ferroviaria ha subito una battuta d’arresto, il Partito Democratico di Viareggio riporta la questione all’attenzione dell’amministrazione. "Il 29 giugno 2009 – scrivono i Dem – è una data che Viareggio non potrà mai dimenticare. Da allora, le famiglie delle vittime, le associazioni e l’intera città chiedono giustizia e memoria. Per questo sosteniamo con forza la mozione presentata in consiglio comunale per l’istituzione del Museo della strage ferroviaria". Che non sarebbe solo un luogo di commemorazione, "ma anche uno spazio di conoscenza e sensibilizzazione, fondamentale – proseguono i democratici – per promuovere la sicurezza ferroviaria e mantenere viva la memoria di una tragedia che non deve ripetersi".

Nel 2023, i deputati toscani del Pd presentarono una proposta di legge per la realizzazione del Museo, con il supporto del Ministero della Cultura e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. "Tuttavia, il Governo e la maggioranza parlamentare di destra hanno negato i fondi necessari – affermano i Dem – , respingendo una proposta di alto valore sociale e culturale. Questo rifiuto è un grave atto di indifferenza verso Viareggio e verso tutte le famiglie che hanno subito questa tragedia. Ma noi non ci fermiamo. Il Comune di Viareggio, insieme alla Regione Toscana e alle associazioni locali, può e deve portare avanti questo progetto. È fondamentale esplorare ogni possibilità di finanziamento, coinvolgendo enti pubblici e privati, università e istituzioni nazionali ed europee. Il Museo deve avere una sede adeguata e accessibile, con spazi dedicati alla memoria, alla ricerca e alla sensibilizzazione sulla sicurezza ferroviaria. Come Partito Democratico di Viareggio, ci impegniamo a sostenere con ogni mezzo l’istituzione del Museo e a fare pressione sul Governo affinché riveda la sua posizione. Continueremo a promuovere iniziative pubbliche, eventi e campagne di sensibilizzazione per mantenere alta l’attenzione su questo tema e per garantire che la memoria della strage non venga mai dimenticata".